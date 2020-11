Po co uczycie mnie strzelać? Relacja ze środka Straży Narodowej

Orędzia i nabory

Film z 27 października, opublikowany przez "Życie Stolicy", to odpowiedź na protesty, które wybuchły po wyroku Trybunału Konstytucyjnego pięć dni wcześniej. Cofnijmy się do tego dnia.

22 października Trybunał Konstytucyjny orzeka, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z ustawą zasadniczą. Oznacza to, że kobiety będą musiały rodzić dzieci, które nie będą miały szansy na przeżycie. Rusza lawina. Dziesiątki tysięcy ludzi, dzień w dzień, w miastach i miasteczkach będą wychodzić na ulice, aby wykrzyczeć swój sprzeciw i gniew.

W sobotę, 24 października organizatorki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet napiszą na swojej stronie internetowej: "Wiecie, jak cieszą się kościelni sadyści? Wiecie, jak jutro katofanatycy będą świętować zwycięstwo nad kobietami? Fakt legalizacji tortur? Popsujmy im humory!". Wezwą do protestowania podczas niedzielnych mszy.

W niedzielę w świątyniach dojdzie do kilkudziesięciu incydentów.

Także z udziałem narodowców, którzy postanawiają bronić kościołów. Zorganizowana grupa mężczyzn nie pozwala wejść do środka Bazyliki Św. Krzyża w Warszawie pojedynczym kobietom, które trzymają flagi lub transparenty. Szarpią się na schodach.

We wtorek, 27 października głos zabiera wicepremier Jarosław Kaczyński. Prezes PiS w swoim oświadczeniu opublikowanym w internecie przemawia do Polaków: "Dokonywane są ataki na kościoły, (...) musimy bronić polskich kościołów, musimy ich bronić za każdą cenę. (...) Bardzo często w tych atakach widać pewne elementy przygotowania, być może nawet wyszkolenia. Ten atak jest atakiem, który ma zniszczyć Polskę".

Tego samego dnia Robert Bąkiewicz apeluje w opublikowanym na YouTube wideo: "Musimy bronić kościołów, naszej wiary, najświętszego sakramentu (...) dlatego, że dzisiaj zło, szatan atakuje. Zapraszam państwa do Straży Narodowej, którą organizujemy, żebyście do niej przystępowali, wysyłali własne aplikacje".

W trwającym kilka minut wystąpieniu Bąkiewicz zaznacza, do kogo kieruje swój apel:

"To mężczyźni mają stanąć na czele tej obrony tych wartości. Kobiety niech się modlą, niech pomagają, niech zapewniają prowiant, modlitwę".

Postanawiam wstąpić do Straży Narodowej i zobaczyć, jak wygląda od środka formacja powołana przez Bąkiewicza. Chcę wiedzieć, co kryje się za słowami lidera Straży, które padły podczas niedzielnej konferencji przed Bazyliką Św. Krzyża. "Miecz sprawiedliwości nad nimi (protestującymi przed i w kościołach - red.) wisi i jeśli trzeba będzie, zgnieciemy ich w proch i zniszczymy tę rewolucję. Jeśli państwo polskie nie jest dzisiaj w stanie zapewnić nam bezpieczeństwa, będziemy podejmowali działania" - mówił Bąkiewicz. Jako dziennikarz nie mam innej możliwości, by dowiedzieć się, jak organizują się i jakimi metodami chcą działać ludzie związani ze skrajną prawicą, jak tylko ze środka powstającej organizacji.