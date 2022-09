Strajk nauczycieli, nauka zdalna, obowiązkowa religia, najtrudniejsza matura ever? Czego NIE będzie w roku szkolnym 2022/2023?

To będzie rok braku. Znikają nauczyciele, których w obliczu szalejącej inflacji nie stać, by pracować dalej w szkole. Nie będzie edukacji zdrowotnej i wiedzy o społeczeństwie. Czy do tego dojdzie jeszcze zdalne nauczanie i strajk?