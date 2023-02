Stradivarius za 4 miliony euro do luku bagażowego. "Zobaczymy, czy się zniszczy"

Z wycieczki. Artystycznej - nawiasem mówiąc. W sobotę dwa tygodnie temu wileńscy melomani mieli prawdziwą ucztę. Wysłuchali rzadko wykonywanego IV Koncertu skrzypcowego Grażyny Bacewicz. Gwiazdą wieczoru był Janusz Wawrowski, wirtuoz, który od paru lat gra na stradivariusie z 1685 r. noszącym dumną nazwę "Polonia". Po owacjach na stojąco przyszła pora na twarde lądowanie. Na lotnisku Wilno-Porubanek skrzypek dowiedział się, że jego stradivarius do Warszawy nie poleci. A przynajmniej nie razem z nim.

- Starałem się wyjaśnić, że w przypadku ponad trzystuletnich skrzypiec wartych parę milionów euro to jednak dość brawurowa propozycja. Pani reprezentująca LOT powiedziała, że "zobaczymy, czy się zniszczą w luku". Nie przyjęto mojego tłumaczenia, że przecież przyleciałem do Wilna tymi samymi liniami, czyli LOT-em. Wszystko odbyło się w bardzo nieprzyjemnej atmosferze, co nie spotkało mnie przedtem w żadnych innych liniach i na innym lotnisku - opowiada rozgoryczony wirtuoz. Rozgoryczenie było tym większe, że muzyk nie domagał się wcale szczególnego traktowania.