Bez szczepienia nie było zaświadczenia, a bez zaświadczenia biletu na pociąg

"Kiedy w Polsce Ludowej, w 1963 roku wybuchła epidemia we Wrocławiu, w trzy dni zaszczepiono 125 tysięcy osób. W kilka tygodni szczepionka dotarła do milionów Polaków. Zjednoczenie Wytwórni Surowic i Szczepionek w Warszawie było w stanie w sprinterskim tempie wyprodukować kilka milionów szczepionek. Na Dolnym Śląsku zaszczepiono 2,5 mln ludzi. I epidemię wygaszono" – napisał niedawno w mediach społecznościowych Adrian Zandberg, lider partii Razem, przypominając o epidemii czarnej ospy, która wybuchła niemal 58 lat temu w stolicy Dolnego Śląska. Polityk przyznał: "Oczywiście – wirus jest inny, technologie też. Ale sama organizacja szczepień to nie jest lot na Marsa. To niestety można porównywać".

Prawdziwa, a nie zwykła

Czarna ospa we wrocławską służbę zdrowia uderzyła jak grom z jasnego nieba w lipcu 1963 roku. Pacjentem "zero" był agent służb specjalnych, który dopiero co wrócił z Indii. Medycy znali się na wielu chorobach, ale nie specjalizowali się w tych tropikalnych. U mężczyzny zdiagnozowano więc malarię. Diagnozę potwierdzono nawet w Zakładzie Medycyny Tropikalnej w Gdańsku. W międzyczasie pacjent wyzdrowiał i zakończył hospitalizację. Kilka dni później z objawami ospy wietrznej do lekarzy zgłosiła się salowa, która sprzątała izolatkę agenta. Z ospą wietrzną lekarze mieli do czynienia nie od dziś, a więc nikt sprawą nie przejął się bardziej niż zazwyczaj. Jednak z dnia na dzień chorych przybywało. Ospę wietrzną potwierdzono u członków rodziny kobiety i u lekarza, który pierwszy się nią zajmował. Jednak zaniepokojenie wzbudziło dopiero powtórne – w krótkim czasie – zachorowanie kilkuletniego chłopca. Dlaczego? Bo podwójne przejście ospy wietrznej to rzadka sprawa. Wtedy na jaw wyszło, że to nie zwykła ospa, a jej groźna odmiana: variola vera, czyli czarna ospa, nazywana też prawdziwą. Sprawa była poważna, bo śmiertelność nieszczepionych osób sięgała nawet 80 procent. A chorych przybywało. Czytaj więcej o epidemii czarnej ospy we Wrocławiu w Magazynie TVN24