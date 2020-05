Jak pasiasty dywersant szkodził jedności proletariatu. Stonka wciąż żyje i ma się dobrze

Amerykańcy imperialiści, gangsterzy, wrogowie pokoju – to oni zrzucili ją z samolotów na NRD dokładnie 70 lat temu. To była zbrodnia i prowokacja! Jak zalała Polskę, zbierały ją nawet dzieci na koloniach łopatkami do wiaderek. To był obowiązek każdego patrioty! Śmiała się nam w twarze, z plakatów, z cygarem i w cylindrze. Dziś to stonce ziemniaczanej nie jest do śmiechu, żyje, ale już bez szans na karierę polityczną. Czy zrobi ją inna stonka, która naprawdę przyleciała do nas samolotem?