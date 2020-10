Większość osób pamięta jego płomienne, ostre, czasem bardzo ostre wystąpienia z ostatnich lat. Coraz mniej osób pamięta jednak, jak fundamentalną rolę Niesiołowski odegrał w 1993 roku, gdy jako uchodzący za bardzo konserwatywnego posła ZChN negocjował to, co przez kolejne niemal 30 lat nazywano "kompromisem aborcyjnym". Odwiedzamy go w jego łódzkim mieszkaniu w dniu, w którym w budynku Trybunału Konstytucyjnego zapadł wyrok, który niemal delegalizuje w Polsce legalną aborcję.

Tak, ale też o słowach tego Piechy, "że jest niezadowolony". To, jak oni traktują niepełnosprawnych inwalidów, to, jak traktują zrozpaczone matki, to widzieliśmy podczas protestu w Sejmie. Teraz się boją, więc już lecą i obiecują, "że wszystko poprawimy", "że to nie miało tak być". Co za obłuda. Powtarzam, żadnych rozmów z nimi, zrobili straszną rzecz i to ich problem. Mam nadzieję, że za to zapłacą, bo coś takiego nie może ujść bezkarnie. Zmuszać kobietę, żeby rodziła upośledzone dziecko, co zaraz umrze - tego by diabeł nie wymyślił.