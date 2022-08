Stawiała opór, uczynili ją poddaną. Krnąbrna, groźna, pełna blizn, potrzebna, zawsze ta druga

Czym była? Domem dla ryb i innych fascynujących zwierząt, nurtem kryjącym historyczne skarby, szlakiem żeglugowym, narzędziem politycznej propagandy, marką. Bywała muzą, która inspirowała artystów. Stworzyła wrocławian – "u siebie", a nie "ze Lwowa, z Wilna, z Tarnopola", poczuli się, gdy przyszło im o swój dom zawalczyć podczas powodzi. Kim się stała? "Odrą, która należy do samej siebie i nas wszystkich, w równym stopniu" – jak piszą twórcy petycji apelujący o nadanie jej osobowości prawnej. "To prośba o uznanie rzeczywistości: rozpoznanie w Odrze żywej rzeki, której należy się prawo do życia".