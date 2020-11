Czy "pływająca klinika aborcyjna" znów dobije do polskiego portu? 

Na morzu szalał sztorm, a w porcie we Władysławowie feministki i Wszechpolacy. Gdy holenderski statek z gabinetem aborcyjnym na pokładzie próbował zacumować, działaczki witały go z entuzjazmem, kobiety chcące usunąć ciążę z nadzieją, a przeciwnicy aborcji z transparentami Langenort go home i jajkami do rzucania. Ówczesny rząd grzmiał, lokalny prokurator działał. Rozgorzała debata publiczna na temat praw reprodukcyjnych polskich kobiet. Był 2003 rok. Czy teraz, po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, "pływająca klinika" znów dobije do polskiego portu?