Pamięta, że podszedł do niej jakiś mężczyzna, chyba policjant, bo miał odznakę włożoną w spodnie. Przytulił ją. Poprosił ratowników, żeby zaprowadzili ją do karetki. Zapytali, czy chce coś na uspokojenie. Wtedy ona poprosiła, by zajęli się jej mamą, która akurat przyjechała na miejsce i widząc, co się dzieje, wpadła w panikę. Zasłabła.