"Ludzie z dziećmi chowają się po polach kukurydzy. A nad nimi jak na wojnie"

Na co dzień pracuję w Białymstoku, staramy się z mężem przyjeżdżać na weekendy i pomagać na tyle, na ile możemy. Jak się spotka uchodźcę, to można nakarmić, napoić, udostępnić wi-fi. Nie wolno dać skorzystać ze swojego telefonu, nie wolno podwieźć. Żyjemy tu w przekonaniu, że służby uznają to za współudział w przemycie ludzi. Dzisiaj pakowaliśmy paczki. Pomagamy znajomym, którzy współpracują z organizacjami pozarządowymi. Z całej Polski przychodzą wielkie pudła rzeczy, trzeba je porozdzielać na małe torebki, w których się znajdzie batonik, czołówka, płaszcz przeciwdeszczowy, koc termiczny, węgiel medyczny, ibuprom. Czas, od kiedy spotkasz uchodźcę czy uchodźczynię do momentu, kiedy ktoś wezwie Straż Graniczną i ona przyjedzie, to jakieś pięć-dziesięć minut, więc trzeba mieć cokolwiek, żeby dać na szybko.