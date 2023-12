Sprzątacze od Tuska. Budżet, Odra, młodzież w kryzysie. Kto będzie naprawiać państwo?

Przedstawiamy sylwetki wybranych pięciorga wiceministrów, którzy mają nadrobić zaległości polskiego państwa w pięciu wybranych obszarach. To pięcioro z ponad pięćdziesięciorga nominowanych do tej pory wiceministrów. Część z nich pozostawała dotychczas na obrzeżach wielkiej polityki.

- Kwestia tak zwanych neosędziów, sprawy dotyczące Trybunału [Konstytucyjnego - red.], Rady Mediów Narodowych... Mamy tutaj w wielu dziedzinach życia zaszłości, te grzechy PiS-u ośmioletnie, to naruszanie, omijanie, a czasami wprost gwałcenie konstytucji, prawa europejskiego. To jest stajnia Augiasza - mówił Donald Tusk 8 grudnia, jeszcze przed zaprzysiężeniem jego rządu.

Hanna Majszczyk. Agentka do zadań specjalnych

I rzeczywiście, takie zadanie stanęło teraz przed nią w Ministerstwie Finansów. A jest to misja zasadnicza - nie tylko ze względu na gospodarcze i ekonomiczne funkcjonowanie państwa. To również polityczna misja ratunkowa. Wyjaśnijmy: 29 września rząd Morawieckiego złożył w Sejmie projekt budżetu. Tamten projekt "przejęło" Ministerstwo Finansów w nowej obsadzie. Z uchwaleniem ustawy trzeba zdążyć do 31 stycznia. Skąd ten pośpiech? Do tego dnia trzeba przyjąć nowy budżet. Jeśli się tak nie stanie, prezydent Andrzej Duda może rozwiązać parlament. Wówczas będą nas czekały przedterminowe wybory.