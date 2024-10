Prokuratura bada zarzuty wobec dyrektora Caritas Polska. Zawiadomienie złożyła kuria

Co ważne, zawiadomienie do prokuratury złożyła strona kościelna, a dokładnie diecezja warszawsko-praska, do której inkardynowany (przypisany) jest ks. Iżycki. Według dwóch naszych źródeł duchowny został też suspendowany, czyli zawieszony przez biskupa w wykonywaniu obowiązków duchownego.