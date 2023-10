Sport na celowniku terrorystów. "Wojna w Izraelu niczego nie zmienia"

Żółto-niebieskie barwy narodowe, w których szwedzcy kibice podążali na stadion Stadion Króla Baudouina I w Brukseli, kosztowały ich życie. To po nich napastnik zdołał zidentyfikować narodowość swoich ofiar. Z przekazanych przez służby informacji wynika, że szukał Szwedów, by zemścić się za to, że szwedzkie władze nie pozwoliły mu osiedlić się w tym kraju.