To państwa ziemia? Już nie. Mieli "idyllę", będzie skrzyżowanie

- Prawo własności w Polsce istnieje. No, chyba że twoja własność spodoba się urzędnikom, to wtedy nie - mówi Katarzyna Donakowska. Od sąsiada dowiedziała się, że ogród przed jej domem zmieni się w plac budowy. Wszystko jest możliwe dzięki specustawie drogowej, której moc może dotknąć właściwie każdego w Polsce. - Gdyby nie ustawa, to moglibyśmy zapomnieć o budowie nowych dróg w Polsce - mówi Maciej Zalewski, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.