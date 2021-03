Starej lodówki nie przywiał wiatr, a gruz to nie skutek remontu w borsuczej norze

Wyobraź sobie, że co roku przez polskie lasy przejeżdża nawet dwa tysiące wagonów towarowych wypełnionych po brzegi śmieciami. Co jakiś czas, gdy nikt nie widzi, zatrzymują się i gubią ładunek. Trochę tu, trochę tam... Aż w końcu w wagonach nie ma nic. Byłbyś tym oburzony? To teraz posłuchaj: te wszystkie śmieci naprawdę lądują w lesie.