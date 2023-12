Cicha zmiana szefa najmłodszej służby specjalnej

Miecz do wypalania

- To miecz do wypalania gorącym żelazem nieprawidłowości za murami - tak wiceminister sprawiedliwości Michał Woś reklamował nową służbę.

"Prywatna służba specjalna ministra"

Co to oznacza w praktyce? W przypadku "kontroli operacyjnej" zlecanej na pięć dni dzieje się to na wniosek podległego ministrowi sprawiedliwości szefa IWSW. Wniosek trafia do prokuratora generalnego, czyli do ministra sprawiedliwości. Szef inspektoratu ma też obowiązek relacjonować na bieżąco przebieg inwigilacji ministrowi sprawiedliwości, który następnie na tej podstawie może wszcząć śledztwo.