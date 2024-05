"Słowacja jest w miejscu, w którym brak zaufania służy za polityczny kompas"

Kontrowersyjna nowelizacja kodeksu karnego, spór o stosunek do wojny na wschodzie, próba przejęcia mediów publicznych - powrót Roberta Ficy do władzy jesienią ubiegłego roku wielokrotnie przyciągał uwagę zagranicznych mediów. Polityczne plany trzykrotnego premiera Słowacji wywołały protesty społeczne, które nie gasły od grudnia aż do środowego zamachu. Skąd bierze się słowacka polaryzacja, która mogła doprowadzić do tragedii?