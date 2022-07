"Obserwowanie przyrody", "wyjazd ze znajomymi" a nie wyścigi. Polacy z luksusowych samochodów przed słowackim sądem 

Łukaszowi K. grozi do dziesięciu lat więzienia. To on, według śledczych, zorganizował przejazd grupy Polaków w luksusowych autach po słowackich drogach, który zakończył się śmiercią 57-letniego Słowaka. Tragicznego dnia K. jechał mercedesem, którego za darmo wypożyczył mu producent. - To był zwykły krajoznawczy wyjazd znajomych - zapewniał Polak na sali rozpraw. Przekonywał, że - wbrew temu, co twierdzą śledczy - uczestnicy wyjazdu nie ignorowali przepisów ruchu drogowego. Na ławie oskarżonych obok niego siedział Marcin L. To jego porsche wbiło się w skodę. Grozi mu nawet 20 lat w celi.