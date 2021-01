"Skoro my przeżyliśmy stan wojenny, oni też dadzą radę". Najwyżej skończą jak Muniek

We Wrocławiu powstaje szpital tymczasowy. Trwają prace adaptacyjne 20 listopada - to podawany przez wojewodę dolnośląskiego termin zakończenia budowy szpitala tymczasowego we Wrocławiu. Leczone w nim będą osoby zakażone koronawirusem. Ruszyły pierwsze prace adaptacyjne. TVN24 Wrocław