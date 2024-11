Odkąd pamięta, towarzyszyła mu presja. "Bo tak skoczył, gdy miał 10 lat", "bo następca Małysza"

Rzucił skoki w wieku 30 lat, zapewnia, że definitywnie. Klemens Murańka do tej decyzji dojrzewał długo. Chciał zakończyć karierę kilka razy, w końcu ogłosił to we wrześniu, tuż przed nowym sezonem. Skończył z nartami po 23 latach treningów i wyrzeczeń. Były sukcesy (medale mistrzostw świata juniorów, brąz w konkursie drużynowym już z seniorami), ale kogo by spytać w środowisku, ten odpowiada: pozostaje wielki niedosyt. Gdy dzwonię do jego klubu, słyszę: - On powinien być medalistą olimpijskim.