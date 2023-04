WIOŚ kontroluje gdańskie lotnisko i zawiadamia prokuraturę w sprawie skażonej rzeki Strzelniczki

Jak przekazała nam Beata Cieślik, rzeczniczka Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, WIOŚ powiadomił w piątek Prokuraturę Rejonową w Kartuzach o zanieczyszczeniu rzeki Strzelniczki. Skąd to zawiadomienie?

Dzień wcześniej - w czwartek, 30 marca - opublikowaliśmy reportaż "Była rzeka, nie ma rzeki". Skażona woda płynie do Gdańska. Poinformowaliśmy wówczas o zatruciu rzeki, która bierze swój początek w okolicach gdańskiego lotniska, zatacza koło przez Kaszuby i wraca w stronę Gdańska.

Lotnisko: to nie my

- Stwierdzamy, że poziom tlenu w rzece jest bardzo niski, przewodność natomiast jest dwukrotnie przekroczona w stosunku do wód naturalnych. To może oznaczać, że do rzeki dostała się jakaś substancja - powiedział Ryszard Gajewski, prezes miejskiej spółki Gdańskie Wody, która administruje zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II.