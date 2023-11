Skażenie rzeki Strzelniczki. Śledztwo, grzywna i mandaty. Według WIOŚ lotnisko jest niewinne

30 marca 2023 roku opublikowaliśmy artykuł "Była rzeka, nie ma rzeki. Skażona woda płynie do Gdańska". Napisaliśmy o zatruciu rzeki Strzelniczki (zwanej również Strzelenką - nazw tych będziemy używać zamiennie), która wpływa do Raduni - a ta z kolei prowadzi swoje wody do centrum Gdańska.