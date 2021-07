Cztery lata za śmierć matki i dwóch córek? "Kara niewspółmiernie łagodna"

Co do przebiegu tragicznego wypadku pod Wołominem wątpliwości nie miał nikt: ani prokuratura, ani obrona oskarżonego Kamila B., ani najbliżsi pokrzywdzonych i ich pełnomocniczka. Nie budziło wątpliwości, że to właśnie 25-letni strażak ochotnik bordowym oplem wjechał w rodzinę rowerzystów: pięcioletnią Lenkę, siedmioletnią Anię, 43-letnią Małgorzatę (mamę dziewczynek) i 43-letniego Roberta (tatę dziewczynek). Przeżył tylko ojciec.

Mecenas Andrzej Różyk, obrońca: - Na pewno oskarżony nikogo nie zabił. Wiemy, co to jest zabójstwo. Tutaj mamy do czynienia z wypadkiem, który jest bardzo dramatyczny, ale jest to wypadek.