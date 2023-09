Dyrektor szkoły odwołany za "nieetyczne zachowanie". Pokazał w sieci zdjęcia z nową partnerką

"Element życia publicznego"

Cofnijmy się do połowy sierpnia. Patryk Kurpisz szykuje się powoli do rozpoczęcia trzeciego roku szkolnego w roli dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu. To spora placówka: Kurpisz zarządza liceum ogólnokształcącym, szkołą branżową (dawniej zawodową) i technikum. Razem to około 20 klas. Jeszcze w lipcu szkoła na Facebooku zachęca tych, którzy nie dostali się do wymarzonego liceum, żeby składali papiery do Zespołu Szkół nr 2.