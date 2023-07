#sexCzarnek: do trzech razy sztuka. PiS walczy z "seksualizacją" dzieci na "wariackich papierach"

Wiosną rządzący odgrażali się, że jeszcze w czerwcu projekt nazywany lex Czarnek 3.0 trafi do Sejmu. Nie zdążyli, właśnie kończy się lipiec i posłowie dopiero się za niego zabiorą. A do tego obywatele i politycy zebrali pod projektem znacznie mniej podpisów niż "ratujący" przed ponad dekadą "maluchy" Karolina i Tomasz Elbanowscy czy przeciwnicy likwidacji gimnazjów w roku 2017. Czy Polacy przestają się bać "seksualizacji" dzieci, czy to PiS traci na skuteczności?