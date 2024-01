Definicja gwałtu sprzed niemal stu lat. Kobiety walczą o zmianę

Łódź, maj 2023 roku. Rusza proces byłego pracownika łódzkiej filmówki, oskarżonego o zgwałcenie kobiety podczas imprezy zorganizowanej przez uczelnię. O zdarzeniu poinformowały prokuraturę władze filmówki. Podejrzany został zwolniony z pracy w trybie dyscyplinarnym. Nie czuje się winny. - Na pewno nie doszło do zdarzenia, które można by było zakwalifikować jako zgwałcenie. W swoich wyjaśnieniach oskarżony będzie przedstawiał swoje stanowisko. Jego ogląd jest zupełnie inny niż w treści zarzutu stawianego przez prokuraturę - mówił jego obrońca Maciej Lenart na sądowym korytarzu.

To zaledwie dwa przypadki z ostatniego roku, o których głośno było w mediach. Trzeba jednak zaznaczyć, że do takich przestępstw, dokonanych przez osoby obce, dochodzi rzadko. Według raportu Fundacji na rzecz Równości i Emancypacji STER z 2016 roku zatytułowanego "Przełamać tabu - prawa ofiar przemocy seksualnej w Polsce" napaść przez nieznajomego to zaledwie 8 procent wszystkich zgłoszeń. Ponad 80 procent osób, które doświadczyły gwałtu, znało swojego oprawcę (22 procent kobiet doświadczyło gwałtu ze strony partnera, a 63 procent ze strony byłego partnera). Do przemocy seksualnej dochodzi najczęściej we własnym domu, zdarza się tam 55 procent gwałtów.