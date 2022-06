Najmłodsza premier na świecie wprowadza Finlandię do NATO. Niezwykła historia Sanny Marin

Rzadko się zdarza, by zdjęcie nowego rządu w kraju tej rangi co Finlandia trafiało na pierwsze strony gazet na całym świecie. Jeszcze rzadziej, by podobną informacją ekscytowali się muzycy rockowi. A tak się właśnie stało, gdy w grudniu 2019 roku Sanna Marin została premierem. Gitarzysta Tom Morello z Rage Against the Machine umieścił zdjęcie liderek koalicyjnego rządu na swoim Instagramie z komentarzem: "All women, 4 out of 5 under 35. Top priority: address impending climate disaster". (Same kobiety, cztery z pięciu poniżej 35 lat. Główny priorytet: przeciwdziałać nadchodzącej katastrofie klimatycznej). A przy okazji Morello pochwalił się, że Marin jest fanką jego zespołu. W odpowiedzi dostał od nowej premier lajka.