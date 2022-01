"Świetnie skoordynowana akcja totalitarnego reżimu. Świat powinien reagować oburzeniem"

"Dlaczego władze Chin tak długo zwlekały z podaniem tej informacji?" - tak 19-letni Wang Jingyu skomentował na jednym z portali społecznościowych fakt, że w konfrontacji z indyjskimi siłami zginęło czterech chińskich żołnierzy. Od starcia do oficjalnego komunikatu minęło kilka miesięcy.

Wang Jingyu się zapomniał. Jeszcze niedawno dobrze wiedział, że publiczne zadawanie takich pytań może się źle skończyć. Ale przecież już od roku przebywał w Stanach Zjednoczonych, a tam wolno wyrażać swoją opinię. Kiedy zdecydował się dopytać o szczegóły starcia z wojskami innego państwa, od Chin dzieliły go tysiące kilometrów. Co więc mogło mu się stać?

***

Tang Zhishun myślał, że najtrudniejsze już za nimi. Byli w Mjanmie, czyli w dawnej Birmie, kilka kilometrów od granicy z Państwem Środka. Wydawało się, że już nic nie może przeszkodzić mu w dotrzymaniu obietnicy, którą złożył parze opozycjonistów przetrzymywanych przez chiński reżim – że pomoże ich 16-letniemu synowi wydostać się z kraju, a potem, przez Tajlandię, dotrzeć do USA.

W Stanach 16-letni Bao będzie mógł skończyć szkołę. Nie spotka go też los rodziców, którzy usłyszeli zarzuty próby obalenia władzy państwowej, bo zarzucali władzy łamanie praw człowieka.

Podróżujący z nim nastolatek miał dość tułaczki. Zmęczenie objawiło się, kiedy skończył się strach. No bo teraz przecież są już poza krajem. Przecież chińscy policjanci nie założą im worków na głowę i nie zabiorą z powrotem.

***

- Wyobraźcie sobie, że władze Polskiej Republiki Ludowej porywają z Londynu przedstawicieli rządu na uchodźstwie i siłą stawiają przed komunistycznym sądem w Moskwie. Brzmi jak political fiction? Niestety, takie szokujące działania są codziennością, obserwujemy je tu i teraz - mówi w rozmowie z tvn24.pl Peter Dahlin, szef Safeguard Defenders, szwedzko-hiszpańskiej organizacji pozarządowej zajmującej się prawami człowieka w Azji, przede wszystkim w Chinach. - Jeżeli ktoś myśli, że władza chińskiej partii komunistycznej ogranicza się do terytorium Państwa Środka, to jest w błędzie

Dahlin podkreśla, że Chiny to potężne państwo rządzone przez totalitarną władzę, która coraz śmielej wpływa również na to, co dzieje się poza jego granicami.