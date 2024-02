Dziś "Olindo i Rosa" to we włoskiej świadomości dwa słowa nierozłączne jak oni sami, takie, które bez zastanowienia wymawia się jedno po drugim i które przywodzą na myśl wstrząsającą zbrodnię. Od 2008 roku siedzą w więzieniu za "rzeź z Erby".

Małżeństwo po długim przesłuchaniu przyznało się policjantom do zabójstwa sąsiadów. "Olli, oszalałeś? Przecież to nie my!" – próbowała powstrzymać męża Rosa.