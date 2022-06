Auto na pasie, samolot ląduje. Zdaniem PAŻP to "zdarzenie bez wpływu na bezpieczeństwo"

23 maja 2021 roku zdarzyło się, że przyjechał do pracy i zobaczył podchodzący do lądowania samolot. W tym samym czasie na pas startowy wjeżdżał samochód dyżurnego portu. Na wieży zaś nie było nikogo. - Świadomość, że cały system zawiódł, a przed katastrofą uratował przypadek, jest przytłaczająca - mówi kontroler.

Do tego incydentu jeszcze wrócimy.

W Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przepracował prawie 18 lat, z czego ponad 16 lat w zawodzie kontrolera. Głównym powodem rezygnacji z pracy - jak tłumaczy - jest to, co działo się w agencji w czasie, gdy jej prezesem był odwołany pod koniec marca Janusz Janiszewski. Kolejnym – fatalny stan firmy, jaki po sobie zostawił. - Bezpowrotnie utraciłem zaufanie do PAŻP, widząc, jak niebezpieczne sytuacje były zamiatane pod dywan - zaznacza nasz rozmówca.