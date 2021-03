"Rozmawiacie z Ryszardem Czarneckim, nie z Jackiem Kurskim, na miłość boską"

- Za bardzo ją cenię - mówi Ryszard Czarnecki pytany, czy dałby głowę za to, że Mateusz Morawiecki dotrwa na stanowisku do końca kadencji. W rozmowie z Arletą Zalewską i Krzysztofem Skórzyńskim opowiada o tym, jak wprowadzał przyszłego szefa rządu do polityki podczas wspólnych kolacji z prezesem PiS.