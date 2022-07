"Rybus nie jest już zawodnikiem polskim, tylko rosyjskim". A Krychowiak?

Ponitka pozostaje na razie bez klubu. Na spokojnie rozważa pojawiąjące się oferty, ostatnio błysnął w meczu z Izraelem , ale reprezentacja koszykarzy przepadła w eliminacjach do mistrzostw świata.

Sporo dzieje się wokół Grzegorza Krychowiaka, który chciałby odejść z Krasnodaru, gdzie ma kontrakt ważny do 2024, ale na razie trenuje w tym klubie. Tymczasem w środę znany włoski dziennikarz Fabrizio Romano poinformował, że polski pomocnik może trafić do klubu z Arabii Saudyjskiej.

Rybus: jestem szczęśliwy

Media obiega informacja, że po pięciu sezonach spędzonych w Lokomotiwie Moskwa Rybus zmienia klubowe barwy, podpisując dwuletni kontrakt ze stołecznym Spartakiem. Zbliżający się do 33. urodzin zawodnik swój ruch tłumaczy w sposób, który w Polsce wywołuje zdziwienie, złość, oburzenie, wściekłość - by użyć tylko tych określeń. - Wszyscy gracze, którzy występują w rosyjskiej Priemjer-Lidze, chcieliby trafić do Spartaka. Dlatego jestem bardzo szczęśliwy, moja rodzina też (...). Od razu rozważyłem tę opcję, nawet nie pomyślałem o odmowie - wyjawia.