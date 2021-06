Zaczyna się od zmiany języka. Z "nasze dziecko" na "moje dziecko"

Agata Jarzyna: Tego nie widać. To jest bardzo subtelne, wręcz wysublimowane. Wyodrębniłam cztery kategorie takich zachowań. Pierwsze pojawiają się już na poziomie języka. Rodzic mówi na przykład: "my z Jasiem", "my jesteśmy porzuceni", "my jesteśmy oszukani i gnębieni". Rodzic i dziecko to jedność. "My". Kolejne słowo to "moje". "Moje dziecko", "moja miłość". Nie "nasze", nie "mamy i taty", tylko "moje".