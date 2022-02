Porównuje miłość do taczki. "Istnieje wiele fantazji dotyczących miłości"

Czym jest miłość? To jedno z tych pytań, które chyba nigdy nie doczeka się wyczerpującej odpowiedzi. Daniel Jones, dziennikarz i redaktor "New York Timesa", od 2004 roku stawia inne pytanie: jak wygląda współczesna miłość? Od tego czasu przeczytał blisko 150 tysięcy opowieści o miłości, jakie otrzymuje od swoich czytelników. Do druku trafiło około 900 z nich.

W Stanach Zjednoczonych Jones określany jest często jako męski odpowiednik fikcyjnej postaci z "Seksu w wielkim mieście" - Carrie Bradshaw, chociaż sam przez lata nie wiedział o istnieniu tej postaci. Gdy w 2002 roku jego żona Cathi Hanauer - również dziennikarka i pisarka - stworzyła zbiór esejów "The Bitch in the House" (Zołza w domu), dotyczący małżeństwa i feminizmu, Jones stworzył własną odpowiedź: "The Bastard on the Couch" (Drań na kanapie). Po sukcesie obu książek "New York Times" zaprosił oboje do stworzenia rubryki "Modern Love". Po miesiącu Hanauer zostawiła mężowi kolumnę, by móc skupić się na kolejnej książce.