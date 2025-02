Umowa Trumpa z Putinem będzie krótkoterminowa. "Reżim potrzebuje czasu, żeby się odbudować"

- Rosja to słaby kraj, a słaby kraj powinien być zainteresowany światem, w którym obowiązują zasady, bo zasady chronią słabych przed silnymi - przekonuje w rozmowie z tvn24.pl Dmitrij Głuchowski, rosyjski pisarz skazany zaocznie za "rozpowszechnianie kłamliwych informacji na temat rosyjskiej armii". Ukrywa się w Europie. Gdyby zdecydował się na powrót do Rosji, trafiłby na osiem lat do łagru.