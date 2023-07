Między ścianą a Putinem. Po co Kremlowi radykałowie

Ci drudzy skupieni są m.in. wokół byłego oficera FSB Igora Girkina. Goszcząc w jego piwnicznym studiu, wygłaszają mądrości na tle siatki maskującej lub flagi Noworosji. "Na Kremlu zasiadają żydowscy spiskowcy", "Rząd działa jak ameba", "Szojgu to moralna kreatura i łamaga", "Putin jest słabnącym i starzejącym się carem", "Jak tak dalej pójdzie, to Ukraińcy zawitają w Rostowie" - oto próbka kilku ich wypowiedzi z ostatnich miesięcy.

Głosy z piwnicy

- W drugim miesiącu wojny Girkin zrobił pierwszą debatę piwniczną, w czasie której miał poważne problemy z oświetleniem - wspomina Andromeda. - Mieszał wojsko i władzę z błotem, co było pewną świeżością. Jeden z moich widzów powiedział, że zamiast tłumaczyć głupiutką propagandę powinnam skupić się na Girkinie. Bez większego entuzjazmu wysłuchałam pierwszej debaty i rzeczywiście była na tyle warta uwagi, że przetłumaczyłam ją w całości - wyjaśnia Andromeda, która od tego momentu regularnie podróżuje do rosyjskiego jądra ciemności i zdaje z tych podróży relacje. Opatruje je sarkastycznymi komentarzami, używając przy tym powiedzonek zaczerpniętych od patostreamerów Krzysztofa Kononowicza i zmarłego niedawno Wojciecha "Majora" Suchodolskiego. Jak sama przyznaje, to jej strategia obronna. Turbopatrioci to z jednej strony najzabawniejszy, ale zarazem najbardziej makabryczny element rosyjskiej sceny politycznej.