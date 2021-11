W ornat się ubrał i na mszę dzwoni

Faza lekkiej paniki

Ten krótki współczesny odpowiednik radzieckiej Nowej Polityki Ekonomicznej z lat 20. XX wieku (okresu "liberalizacji" systemu totalitarnego w ZSRR) zakończył się symbolicznie we wrześniu 2011 roku. Wówczas Władimir Putin ogłosił, że w wyniku "porozumienia" z prezydentem Miedwiediewem dojdzie do kolejnej roszady - i on, były prezydent pełniący dotąd funkcję premiera, będzie ponownie kandydować na stanowisko prezydenta w wyborach w marcu 2012 roku. Wywołało to falę rozgoryczenia i rozczarowania w części rosyjskiego społeczeństwa, które ujawniło się z całą mocą w spontanicznych demonstracjach ulicznych, jakie zaczęły się - głównie w Moskwie - po wyborach parlamentarnych w grudniu 2011 roku.