Capo di tutti capi z Kremla

Tak by wieść luksusowe życie. Jak pokazują studia społeczne, w XX wieku głównym celem członków mafii nie była wyłącznie przemoc i zastraszanie ludzi. Chodziło im przede wszystkim o to, by stać się szanowanymi członkami społeczeństwa. Hitler, Lenin czy Stalin mieli pewne idee, chcieli zmienić cały świat. Dla Putina z kolei, i to kolejna analogia do mafii, nie liczy się podbój całego świata, bo wie, że to nieosiągalne. Dla mafijnych grup ważny jest podział terytorium na strefy wpływów. To pasuje do Związku Radzieckiego po Jałcie. Świat był wtedy podzielony między dwie lub trzy supersiły. I to jest cel Putina, którego osiągniecie by go usatysfakcjonowało.