Putin chujło! - skandowali na ulicach Charkowa kibice miejscowego Metalista. Był rok 2014, Rosja właśnie zaanektowała Krym, a bezradni wobec tego Ukraińcy przynajmniej tak mogli dać upust swojej złości. Przyśpiewka na stadionową nutę zrobiła błyskawiczną karierę. Dotarła nawet do ukraińskiego parlamentu, gdzie przy oklaskach deputowanych intonował ją ówczesny minister spraw zagranicznych, a obecnie ambasador w Polsce Andrij Deszczycia.

Jak chce miejska legenda, wieść o kibicowskim zawołaniu nie ominęła też uszu jego bohatera. Gdy w lutym i marcu Rosjanie bez opamiętania bombardowali Charków tłumaczono, że Władimir Putin żywi osobistą nienawiść do tego miasta i jego mieszkańców, którzy ośmielili się umieścić jego nazwisko w tak wulgarnym zestawieniu.

Ukraińskie trybuny nigdy nie pozostawały obojętne na polityczne wydarzenia. Już w czasach radzieckich niosły się na nich pieśni o niepodległości, a politruków kłuły w oczy niebiesko-żółte flagi. O ile jednak wtedy Moskwa do pewnego stopnia tolerowała kibicowskie "wyskoki", w 2014 roku sama przeszła do piłkarskiej ofensywy, wykorzystując futbol do usankcjonowania swojej władzy na odebranych Ukrainie terenach.