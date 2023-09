Witaj szkoło, żegnaj ministrze Czarnek? "Będzie to szczególny rok szkolny"

Za mało nauczycieli, fatalna kondycja psychiczna i emocjonalna dzieci i młodzieży, ciągłe zmiany prawa oświatowego i podstaw programowych - to trzy największe bolączki polskiej szkoły, w chwili gdy zaczyna się rok szkolny 2023/2024. Niestety bolączki niejedyne. Co jeszcze uwiera nauczycieli i uczniów? Co nie pozwala spokojnie pracować, uczyć się i rozwijać?