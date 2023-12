Rok willi plus. Pierwsze organizacje zwracają dotacje od ministra Czarnka

Willa plus to popularna nazwa programu "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty" ministra edukacji Przemysława Czarnka z PiS. Na początku 2023 roku opisaliśmy, jak w ramach tego programu MEiN dziesiątki milionów złotych płyną do organizacji znajomych ministra, fundacji powiązanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości, do zakonnic i myśliwych. Do NGO-sów, nierzadko bez żadnego doświadczenia w oświacie, założonych zaledwie kilkanaście miesięcy przed ogłoszeniem konkursu grantowego.