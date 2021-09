Rodzice: przedszkolanka znęcała się nad dziećmi, krzyczała. Obrona: to tak zwane "modelowanie głosem"

Co jest ważniejsze: dobro dziecka czy prawo do obrony? Sąd nie miał wątpliwości. W czwartek zapadł wyrok w sprawie przedszkolanki oskarżonej o bicie, szarpanie i krzyczenie na dzieci. Pedagog z 40-letnim stażem, która miała także nie pozwalać przedszkolakom korzystać z toalety, przekonywała, że to intryga i chciała ponownego przesłuchania dzieci.