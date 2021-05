RL9 wymyka się modelom matematycznym

Lewandowski na drodze do poprawienia legendarnego rekordu Gerda Muellera (40 goli w jednym sezonie) oddał już 119 strzałów, bramek uzbierał na razie 39. Dużo, bardzo dużo. Pole karne z zaznaczoną ich lokalizacją przypomina ser szwajcarski i to mimo że grafika nie uwzględnia wykonanych rzutów karnych.

Swoimi uderzeniami sprawiał trudność bramkarzom niemal z każdego skrawka pola karnego, jednak większość goli Polak zdobył po strzałach z tak zwanej złotej strefy, czyli przestrzeni w centralnej części pola karnego, co prezentuje poniższa grafika. Dominacja Polaka w tej strefie potwierdza, że najlepiej czuje się on w roli boiskowej "dziewiątki", środkowego napastnika, rasowego snajpera.

Ale takie sklasyfikowanie "Lewego" byłoby mocnym uproszczeniem. I nie byłoby w jego stylu, on nie jest jednowymiarowy w tym, co robi. Lewandowski nie ograniczył się tylko do zdobywania bramek z pola karnego. Potrafił huknąć z 23 metrów, tak było w meczu ze Stuttgartem (28 listopada 2020), gdy jego strzał niemal rozerwał siatkę.