"Relacje mogą być lepsze i powinny być lepsze". Polski ambasador w Izraelu mile widziany

Relacje między krajami to takie tango. To taniec dla dwóch. My daliśmy jasno do zrozumienia w Jerozolimie, że jesteśmy zainteresowani odbudowaniem relacji z Polską, które nie były zbyt pozytywne przez ostatnich pięć lat - mówi w "Rozmowach polsko-niepolskich" Jakow Liwne, od roku ambasador Izraela w Polsce.