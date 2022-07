"Rejestr ciąż" wchodzi w życie. Liczba narodzin spada, rośnie strach

Natalia Kopaczyńska, 35-latka z Zielonej Góry: - Ten pomysł to według mnie inwigilacja. Rozmawiam z koleżankami i widzę ich rosnący strach i niepokój. Zwłaszcza kobiet po czterdziestym roku życia, kiedy ciąża często jest narażona na wady letalne. Rejestr może spowodować sytuację, w której kobiety ze strachu będą ograniczać kontakt z personelem medycznym, a to poskutkuje poszerzeniem "szarej strefy". Osobiście jestem w lepszej sytuacji, bo mieszkam niedaleko niemieckiej granicy i mogę korzystać z ich usług medycznych. Ta świadomość daje mi duży komfort psychiczny. Jednak domyślam się, że kobiety ze wschodnich stron naszego kraju są w diametralnie innym położeniu.

Kalina Pomorska, 28-latka z Gliwic: - Jestem w czwartym miesiącu ciąży i boję się o własne życie. Ciąża jest chciana, wyczekana przeze mnie i męża. Dziecka chcemy bardzo, ale tyle słyszy się o tym, że lekarze nie chcą ratować kobiety z obumarłym płodem. Przed sądem stanęła też Justyna Wydrzyńska, którą bardzo podziwiam. A teraz ten rejestr. A co, jeśli stanie się tragedia i mnie też nie będą chcieli ratować? Albo potem będą mnie ciągać po sądach, bo nie uwierzą, że dziecko było chciane? To mnie przeraża. Moja mama mieszka w UK i boi się o mnie. Większość kobiet, czy starszych, czy młodszych, jest temu przeciwna. Planujemy z mężem więcej dzieci, ale następne ciąże już będą raczej prowadzone za granicą, bo moje życie jest najważniejsze. To chore, że boimy się i musimy kombinować.

Moralizowanie jako norma

Swoje oświadczenia w sprawie wprowadzenia rejestru wydały organizacje kobiece. Fundacja na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA apeluje, by zachować spokój, ale i czujność. "Prowadzenie takiego rejestru nie może prowadzić do 'poszukiwania zaginionej ciąży ani żadnych konsekwencji prawnych wobec kobiety'" - czytamy w stanowisku fundacji.

O to, jaki jest sens prowadzenia rejestru, pytają też demografowie. - Czy rejestr ciąż jest potrzebny w lekarskiej dokumentacji? Wydaje mi się, że nie i odwołuję się do tego, co mówią ginekolodzy. Dla lekarza w wywiadzie z różnych zdrowotnych powodów ważna może być informacja, czy kobieta rodziła, ale nie, czy była w ciąży. Nie wierzę też zapewnieniom ze strony ministerstwa, że te dane nie będą wykorzystane do innych celów. Mieliśmy już przykłady nadużyć tego typu. Nie dziwię się więc, że kobiety się niepokoją. Ja też się niepokoję, wolałabym, żeby atmosfera wokół tej decyzji była inna - mówi prof. Irena E. Kotowska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, honorowa przewodnicząca Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk.