Ralph Kaminski: depresja to nie jest smutek, ale totalna nicość

Debiutancki krążek wydał kilka dni po swoich 26. urodzinach - w listopadzie 2016 roku. Jego "Morze" zostało świetnie przyjęte przez krytykę i publiczność. Kilka miesięcy później Ralph Kaminski grał już miedzy innymi na Open’erze czy OFF Festival w Katowicach. Okrzyknięty został jednym z najoryginalniejszych głosów w polskiej muzyce. Ale gdy jego kariera nabierała pełnego rozpędu i był już u progu spełnienia swoich marzeń - jak sam mówi - dopadła go depresja, która pokrzyżowała nieco jego plany.

W poniedziałek, 11 października zamknął rozdział związany z "Młodością". Teledyskiem do utworu "Tata", w którym rozlicza swoją relację z ojcem, oficjalnie rozstał się ze swoim dotychczasowym wizerunkiem. Pokazał się w zupełnie nowej odsłonie. Jak wyjaśnia w rozmowie, porzucił "zbroję", której potrzebował do śpiewania o bardzo osobistych przeżyciach, ale ten etap już minął. Po sceniczną kreację będzie sięgać jedynie w trakcie koncertów-spektakli z piosenkami z repertuaru Olgi "Kory" Jackowskiej-Sipowicz. 15 października ukazała się płyta "KORA", na której Kaminski śpiewa dziesięć piosenek - wielkich hitów i tych mniej znanych - autorstwa Kory. Początkowo projekt "KORA" miał być jednorazowym koncertem-spektaklem, przedstawionym publiczności tegorocznej edycji Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Skończyło się jednak albumem i zapowiedzią trasy koncertowej.