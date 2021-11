Ty nie hejtujesz, ty nienawidzisz. Widzisz różnicę?

I od razu odsyła mnie do inicjatywy Radicalisation Awareness Network, za którą stoi Komisja Europejska. Według niej radykalizacja to proces, w którym osoba - lub grupa osób - zaczyna przyjmować skrajną, opartą na różnych formach przemocy ideologię lub przekonania. To odrzucenie przyjętego przez ogół społeczeństwa status quo i negowanie podstawowych wartości demokratycznych oraz rosnąca skłonność do używania przemocy dla osiągnięcia celów ideologicznych.

- Wiem, że może się wydawać, że Polska jest zieloną wyspą, wolną od radykalizacji i terroryzmu. Ale to nieprawda. To, że nie było u nas dotąd spektakularnego wybuchu, bo to zwykle przychodzi nam do głowy, gdy myślimy o aktach terroru, jest kwestią, którą można rozważać w kategoriach szczęścia albo przypadku. A jeśli dołożymy do tego rosnącą liczbę przestępstw motywowanych nienawiścią, to będziemy mieli pełny, już nie tak piękny krajobraz. I mówię to jako ekspert od radykalizacji - zastrzega Purski. - By takim zdarzeniom i postawom świadomie zapobiegać, potrzebujemy systemowych działań i wczesnej prewencji. A zacząć warto od nauczycieli - podkreśla.