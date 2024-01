Jak "leżeć na płasko" w pracy i czy to się opłaca?

W Chinach "leżą na płasko" - "tang ping" to ruch zapoczątkowany przez Sina Weibo wiosną 2021 roku. Miał to być swoisty protest przeciwko życiu nakierowanemu na produktywność i konkurencję z innymi. Na Zachodzie jest podobnie. Wystarczył kilkunastosekundowy klip promujący robienie absolutnego minimum. To od niego rozpoczęła się kariera terminów takich, jak "poniedziałkowe minimum" i "quiet quitting" (QQ) - co najczęściej tłumaczy się jako "ciche odchodzenie", ale w mojej ocenie lepszym jest termin "cicha rezygnacja".