Pudełko po butach w rozmiarze 35

Pudełko jest po butach w rozmiarze 35. Widać, bo w jednym miejscu naderwał się papier do pakowania prezentów, którym oklejony był karton. Po bokach dziewczynka przykleiła taśmą rząd wykałaczek - miały podtrzymywać nitki muliny, z której wtedy wszystkie jej koleżanki plotły bransoletki. Konstrukcja była marna, nic się nie trzymało, więc pudełko zamiast być częścią taśmy produkcyjnej biżuterii zostało skrytką. W środku papeterie, kolorowe koperty, kartki pocztowe, a na nich koślawym pismem napisane: Cześć! Co robisz w te wakacje? Ja dziś zrobiłam scenę - był niedobry obiad i w ogóle... bleh!. Albo: Poprzywieszałam sobie plakaty. Wpadłam na pomysł, żeby powiesić coś na suficie, chociaż najbardziej bym chciała mieć antresolę. Mama jest za, a tata chyba przeciw. Albo: Mam krzywe pismo, bo piszę w łużku, ale cóż. Właśnie dostałam doła, no bo po prostu nie umiem być dobrą przyjaciółką. Ale na obozie poza tym jest super.