Zbyt dużo różnic, by zjednoczył ich sport

W 2009 roku, podczas eliminacji mistrzostw świata w następnym roku, ekipy obydwu państw toczyły między sobą zaciekłe boje, które przeniosły się poza boisko - w Kairze egipscy kibice obrzucili kamieniami autobus z reprezentantami Algierii, a na stadionie doszło do bójek między fanami obu drużyn. Gdy okazało się, że obydwie zajęły ex aequo 1. miejsce w grupie eliminacyjnej - z taką samą liczbą punktów, bilansem bramkowym i bilansem bezpośrednich spotkań - konieczne było rozegranie dodatkowego spotkania na neutralnym gruncie, w Sudanie. Mecz wygrała Algieria 1:0, a po jego zakończeniu doszło do starć, w których zginęło 20 Egipcjan. Do dziś pamięć o tamtych wydarzenia pozostaje żywa w obydwu narodach.